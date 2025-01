Elise Mertens grijpt naast 3e titel in Hobart tegen agressieve Amerikaanse McCartney Kessler

Elise Mertens heeft haar status van tweede reekshoofd niet kunnen waarmaken in de finale in Hobart. Ze werd overpowerd door de 25-jarige Amerikaanse McCartney Kessler. Na iets meer dan 2 uur mocht die met 6-4, 3-6, 6-0 juichen. Mertens pakte de titel in Hobart in 2017 en 2018 en verloor er ook vorig jaar de finale.

Elise Mertens heeft dus wat met het Australische toernooi. Ze wilde haar rapport van 19 zeges en 3 nederlagen in Hobart nog aandikken.



Maar onze nummer 34 van de wereld botste op een agressieve Amerikaanse, 67e op de WTA-ranking. Mertens verloor meteen haar service in het openingsspelletje. Kessler sloeg in set 1 meteen 15 winners, waaronder een ace op setpunt. Mertens moest vrede nemen met amper 2 winners.



In de tweede set kon de ervaren Belgische het momentum keren, al had ze wel 11 minuten nodig om in het eerste spelletje weer serviceverlies te vermijden.



Een derde set moest beslissen en daarin keerde Kessler snel weer de rollen om. Met een resem mokerslagen drukte ze Mertens in het verweer. Die kon amper 8 punten aantekenen, na iets meer dan een half uur stond er 6-0 op het bord.



Kessler, die in totaal 44 winners sloeg, pakte haar 2e WTA-titel na die in Cleveland in de zomer. Mertens blijft op 8 titels (in 14 finales) steken.