Kwalificatiespeler stunt: Learner Tien wipt Daniil Medvedev na match van 5 uur in Melbourne

De Australian Open van Daniil Medvedev zit erop in de tweede ronde. De Rus verloor een waanzinnige vijfsetter van bijna 5 uur tegen Learner Tien. De Amerikaanse kwalificatiespeler won de supertiebreak in de 5e set met 10-7.

In zijn eerste ronde had Daniil Medvedev al een vijfsetter nodig gehad, tegen Learner Tien ontsnapte hij niet aan het kapblok.

5e reekshoofd Medvedev overleefde in de derde set nog wel een matchbal en na vlotte winst in set 4 leek de veer gebroken bij de moedige Learner Tien.



De Amerikaan is nog maar 19 jaar en was vanuit de kwalificaties op de hoofdtabel geraakt, maar hij gaf in de 5e set geen krimp tegen de drievoudige finalist van de Australian Open.

Tien was bijzonder veerkrachtig en sleepte - zelfs na een korte regenpauze - een beslissende tiebreak uit het vuur.

Hoewel beide spelers bijna 5 uur op het terrein stonden, bleven ze de (schaarse) fans nog verwennen.

Even voor 3 uur lokale tijd stak de linkshandige Tien zijn handen in de lucht, zowat 2 uur nadat hij zijn vorige matchpunt had verkwanseld.

Tien is een van de vele beloftevolle spelers die bij het begin van dit seizoen hun neus al aan het venster steken.

De 19 jarige Amerikaan uit Californië is de jongste Amerikaan sinds Pete Sampras in 1990 die de derde ronde in Melbourne bereikt.