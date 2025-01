Jannik Sinner bevestigt statuut als nummer 1 van de wereld met nieuwe eindzege op Australian Open

Jannik Sinner heeft net als vorig jaar de Australian Open gewonnen. Toen was dat zijn allereerste grandslamtitel, nu is het al zijn derde. Alexander Zverev verdedigde zich moedig in de finale, maar uiteindelijk was het klasseverschil toch te groot.

Jannik Sinner: 2 grandslamfinales gespeeld, 2 keer gewonnen. Alexander Zverev: 2 grandslamfinales gespeeld, 2 keer verloren. Zo lagen de kaarten voor de finale van de Australian Open.



De 4 jaar oudere Zverev had in de halve finales wel energie kunnen sparen, want Novak Djokovic moest na de eerste set al geblesseerd opgeven.



Een voordeel waar hij uiteindelijk niet van kon profiteren, want Sinner maakte er in 2,5 uur korte metten mee. De Italiaan moest op zijn eigen opslag geen enkel breakpunt toestaan en had in set 1 en set 3 aan één break genoeg.



Tussendoor was de nummer 1 van de wereld ook de beste in de tiebreak van set 2. Hierna werd het Zverev even te machtig. Enkele van zijn rackets moesten het ontgelden.



Voor Sinner is het dus de derde grandslamtitel in iets meer dan een jaar tijd. Hiermee komt hij op gelijke hoogte van onder meer Andy Murray, Gustavo Kuerten en Arthur Ashe. Van de actieve spelers doen enkel Carlos Alcaraz (4) en Novak Djokovic (24) beter.