Finale Australian Open LIVE: Zverev kraakt als eerste, Sinner verovert de eerste set

Zverev leidt in de onderlinge confrontaties

In 2020 werd Alexander Zverev door de toen nog vrij onbekende Italiaanse tiener Jannik Sinner uitgeschakeld op Roland Garros. Nadien won de Duitser wel 4 keer op een rij tegen Sinner, waaronder zowel in 2021 als 2023 op de US Open.



Vorig jaar speelden ze maar één keer tegen elkaar. Op de halve finales in Cincinnati won Sinner na drie felbevochten sets.