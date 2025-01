Dubbelspeler Sander Gillé is enige overgebleven Belg op Australian Open

Sander Gillé probeert in zijn eentje de Belgische eer hoog te houden op de Australian Open. In het dubbelspel heeft onze landgenoot de 3e ronde bereikt na een driesetter. Gillé moet het daarin opnemen tegen de beulen van David Goffin.

Jarenlang vormde Sander Gillé een tandem met zijn maatje Joran Vliegen, maar eind vorig seizoen zetten beide Limburgers hun samenwerking stop.



Voor Vliegen leverde dat niet meteen succes op, want hij sneuvelde deze week met de Australiër Matthew Ebden al in de eerste ronde.



Gillé brengt het er beter vanaf. Aan de zijde van de Pool Jan Zielinski haalde hij de 1e set binnen na een tiebreak. In het 3e bedrijf zetten ze de kroon op het werk en lieten ze zich geen enkel opslagspelletje afsnoepen.



In de 1/8e finales wacht het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Pütz. Zij knikkerden David Goffin in de eerste ronde nog uit het dubbeltoernooi.