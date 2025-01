Te hoge druk van thuispubliek? Minnen vergeet matchballen af te maken en bezwijkt in beslissende tiebreak

Greet Minnen heeft bij haar 5e deelname aan de Australian Open geen ticket voor de 2e ronde kunnen bemachtigen. De Kempense had nochtans kansen, maar bezweek onder de druk van thuisspeelster Destanee Aiava.

Een blik op de ranking liet misschien een eenvoudige openingsmatch vermoeden voor Greet Minnen, maar onze landgenote was op haar hoede. In Toronto had ze al eens een driesetter moeten afwerken tegen Destanee Aiava.

Minnen en de Australische gaven elkaar geen duimbreed toe in de eerste set. Eén breakkans bij 6-5 volstond voor de Belgische om op voorsprong te komen. Het leek Minnen te lanceren naar een vlotte zege, want ook in set 2 kwam ze 5-2 voor.

Maar onder druk van het thuispubliek begon de arm van Minnen te trillen. Aiava kreeg een stevige boost en won 5 spelletjes op een rij om een 3e set uit de brand te slepen.

Een opdoffer die Minnen snel achter zich liet: bij 5-3 mocht ze serveren voor de set, maar opnieuw ging het nog mis. Minnen liet twee matchballen onbenut en bezweek in de beslissende tiebreak.

Greet Minnen had de tweede week van de Australian Open als doel, maar gaat er nu in de eerste ronde al uit.