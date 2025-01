Reilly Opelka mept moedige Gauthier Onclin uit Australian Open: "Toch wat ontgoocheld"

Gauthier Onclin heeft zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau niet kunnen winnen. De 23-jarige Belg wist de Amerikaanse reus Reilly Opelka wel een set te ontfutselen op de Australian Open. Opelka vuurde maar liefst 38 aces af. "In de tweede set heb ik het laten liggen", reageerde Onclin.

Via de kwalificaties had Gauthier Onclin zich een eerste keer weten te plaatsen voor een grandslamtoernooi.

De 23-jarige Belg leek niet onder de indruk. Hij serveerde aanvankelijk prima, maakte nauwelijks fouten en stond geen enkele breakkans toe. De eerste set (6-3) ging verdiend naar hem.

In set 2 kwam de motor van Opelka stilaan op gang. De Amerikaanse reus (2,11 meter) begon aces af te vuren - in totaal zou hij er 38 slaan - en in de tiebreak maakte hij gelijk.

Onclin sputterde nog tegen, maar tegen opslaggeweld van Opelka had hij geen verhaal meer. Al had de voormalige nummer 17 van de wereld wel 7 matchballen nodig om de moedige Belg uit te schakelen.