Geen stunt tegen de nummer 6 van de wereld: Jessica Pegula mept Elise Mertens uit de Australian Open

Jessica Pegula is dan wel de nummer 6 van de wereld, haar rapport tegenover Elise Mertens oogde tot nog toe bijzonder mager.

Mertens en Pegula stonden in het verleden al 3 keer tegenover elkaar in het profcircuit en telkens had onze landgenote gewonnen. De laatste confrontatie dateerde van 2023, toen Mertens de Amerikaanse uit het toernooi knikkerde op Roland Garros.

In Melbourne lukte het vannacht toch eens voor Pegula, die in 2 sets afrekende met Mertens. In set 1 maakte de Amerikaanse het verschil met een break in het 7e spelletje, nadat Mertens een eerdere break ongedaan gemaakt had: 6-4.

In de 2e set moest Mertens al vroeg haar opslag prijsgeven en na een nieuwe break van Pegula in de 7e game mocht de Amerikaanse serveren voor de wedstrijd. Mertens spartelde nog even tegen, maar moest zich bij het 3e matchpunt voor Pegula toch gewonnen geven: 6-4 en 6-2.

Exit Elise Mertens dus, die nu helemaal kan focussen op het dubbelspel. Daarin vormt ze in Melbourne een tandem met de Australische Ellen Perez.