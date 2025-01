Geen 3e dubbeltitel: Elise Mertens moet koffers pakken op Australian Open na verlies in 2e ronde

In 2024 en 2021 schoot Elise Mertens in Melbourne telkens de hoofdvogel af in het dubbelspel.



Dit jaar is de 2e ronde het eindstation.



Met haar nieuwe partner, de Australische thuisspeelster Ellen Perez, vormde Mertens op de Australian Open het 6e reekshoofd.



Maar tegen het duo Marta Kostjoek (Oek)/Gabriela Ruse (Roe) trok de Belgisch-Australische tandem zijn goede start (3-1 in set 1) niet door.



Na 1 uur en 35 minuten konden ze het 1e van 3 matchpunten niet wegwerken. Een opdoffer voor Mertens, die woensdag in het enkelspel al sneuvelde in de 2e ronde.