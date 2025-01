David Goffin (ATP 53) begon het nieuwe tennisjaar met twee nederlagen in Brisbane en Adelaide, maar zijn vertrouwen is naar eigen zeggen niet aangetast. Kan de Belgische nummer 1, die bij zijn laatste 3 deelnames in de eerste ronde werd uitgeschakeld, nu wel doorstoten tegen de Fransman Benjamin Bonzi op de Australian Open? Volg het hier.