Naomi Osaka na opgave in finale: "Ik blijf erg optimistisch over de Australian Open"

Voormalig nummer 1 van de wereld Naomi Osaka heeft het voorbije weekend moeten opgeven in de finale van het tennistoernooi in Auckland. De Japanse tennisster kreeg in Nieuw-Zeeland last van haar buikspieren, maar de Australian Open blijft (voorlopig) in haar agenda staan.

Naomi Osaka leek in Nieuw-Zeeland op weg naar haar eerste toernooizege sinds haar comeback. Ze was mama geworden en had ruim een jaar geen wedstrijden gespeeld.

In de finale tegen Clara Tauson had ze - met enige moeite - de eerste set gewonnen met 6-4, maar een tweede set kwam er niet. Met tranen in de ogen gaf Osaka op, buikspierklachten gooiden roet in het eten.

Voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar maakt Osaka zich weinig zorgen. "Ik voel dat mijn blessure niet te ernstig is en blijf erg optimistisch voor de Australian Open", laat ze weten.

De Australian Open begint komende zondag. De 27-jarige speelster staat 2 keer op de erelijst van het toernooi, ze won in 2019 en 2021.