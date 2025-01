Steve Darcis hoopt dat België dankzij thuisvoordeel Chili kan kloppen: "We hebben enorme honger"

Chili zonder topspeler Tabilo: "Blijft competitieve ploeg"

Terwijl België het komend weekend zonder David Goffin moet zien te redden, kan Chili geen beroep doen op Alejandro Tabilo, de nummer 27 van de wereld. In 2024 won hij twee toernooien, in Auckland en Mallorca. "Maar na zijn verloren finale in Rome waren zijn resultaten ook niet zo denderend meer", vindt de Belgische Daviscupkapitein Steve Darcis.



"Ze beschikken ook nog steeds over iemand als Nicolas Jarry, die een uitstekende Australian Open speelde (ook al verloor hij in de 1e ronde tegen Jannik Sinner). Het is een heel competitieve ploeg. Maar dat geldt ook voor ons."