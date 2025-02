Ongeziene anticlimax: Daviscup-ontmoeting tussen België en Chili eindigt met opgave na schouderbotsing van Zizou Bergs

"Heel belangrijk puntje"

"Dit is een heel belangrijk puntje. Daar komt wel wat stress bij kijken, maar we hadden veel vertrouwen in ons eigen kunnen", reageert Sander Gillé na de zege in het dubbelspel.



Gillé en Vliegen vormen op het circuit sinds een tijdje geen vast duo meer. "Maar onze automatismen zullen er nooit uitgaan, we hebben zoveel samen gespeeld", aldus Gillé. "Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd."



"We wisten op voorhand dat het een redelijke moeilijke wedstrijd ging zijn", vult Joran Vliegen aan. "We wisten ook niet echt wie er langs hun kant zou spelen.



"Ik denk dat wij een heel goeie wedstrijd gespeeld hebben. Wat we vandaag getoond hebben, verdient echt wel een duim."