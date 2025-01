Loting Daviscup: Zizou Bergs opent thuismatch tegen Chili tegen Tomas Barrios Vera

België-Chili 2-2, maar dateert van meer dan 60 jaar geleden

België en Chili speelden al 4 keer tegen elkaar. Die ontmoetingen dateren wel van decennia geleden. Tussen 1955 en 1965 wonnen beide landen elk twee keer.



Inzet dit weekend is een ticket voor de tweede kwalificatieronde, die in september wordt afgewerkt. De tegenstander daarin is Australië of Zweden. De 7 winnaars van de tweede voorronde kwalificeren zich voor de Final 8 in november. Titelhouder Italië is als gastland al zeker van zijn plaats bij de laatste acht.