LIVESTREAM: Zizou Bergs zet België 1-0 voor tegen Chili

Bergs wint eerste match: 6-4, 6-3

Het is gebeurd, Zizou Bergs zet België 1-0 voor in de interland tegen Chili. Met agressief tennis klopt hij Tomas Barrios in twee sets: 6-4 en 6-3.



De Chileen deed aardig zijn best in het hol van de leeuw, maar bij 4-3 in de tweede sets brak finaal zijn veer.



"Ik heb een degelijke wedstrijd gespeeld", sprak hij. "In de Daviscup wil ik het altijd heel goed doen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen."