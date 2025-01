Madison Keys steekt eerste grandslamtitel op zak na stevig gevecht met titelhouder Sabalenka op Australian Open

za 25 januari 2025 11:47

De Amerikaanse tennisster Madison Keys heeft de kroon op het werk gezet in Melbourne en met de Australian Open haar eerste grandslamtoernooi gewonnen. Het 19e reekshoofd versloeg in de finale dubbel titelverdedigster Aryna Sabalenka in 3 sets: 6-3, 2-6, 7-5. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld, in de halve finale klopte Keys ook nummer 2 Iga Swiatek.

Madison Keys had 46 grandslamtoernooien nodig om haar grandslamdroom waar te maken. Dat ze in vorm is, bewees de 29-jarige Amerikaanse door het voorbereidingstoernooi in Adelaide te winnen.



In de halve finale tegen Swiatek overleefde ze een matchbal, in de finale kwam ze onbevangen voor de dag.



Ze serveerde goed, had de controle en versnelde gepast langs de lijn of gekruist met haar geweldige forehands, maar kon dat ook met haar backhand. Ze liep snel 5-1 uit en pakte de eerste set in een dik half uur.



Sabalenka liet zich evenwel niet zomaar naar de slachtbank leiden en wilde maar wat graag een derde titel op een rij in Melbourne. De Wit-Russin krikte haar serviceniveau naar boven 80 procent eerste opslagen en liep op haar beurt 5-1 uit. Keys leek even onder de indruk.



De derde set zou beslissen en daarin vond de Amerikaanse haar energie en vechtlust van de eerste set terug. Ze had weer de controle en nam zelf initiatief, zonder te wachten op de fout, maar voor de eerste breakpunten was het wachten tot het laatste spelletje.



Dat werden plots 2 matchballen op de service van Sabalenka. Die kon haar lot nog even uitstellen, maar met een knappe forehand maakte Keys het met de tweede af.



Sabalenka sloeg haar racket kapot, Keys viel in tranen in de armen van haar entourage.



Sabalenka sloeg haar racket kapot na de verloren match.

"Bedankt dat jullie in mij bleven geloven, toen ik dat niet meer deed"