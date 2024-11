LIVESTREAM: Was dit het dan? Tennisicoon Rafael Nadal gaat onderuit in Daviscup, kan Alcaraz afscheid uitstellen?

Zit de tenniscarrière van Rafael Nadal erop? De Spaanse tennislegende ging in de opener van de Daviscup onderuit tegen Van de Zandschulp en moet nu rekenen op zijn landgenoten om die achterstand op te halen. Als Alcaraz of het Spaanse dubbelduo straks verliezen, is het afscheid van Nadal een feit. Volg de partij van Alcaraz nu via livestream.