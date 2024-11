LIVESTREAM: Valse start voor Nadal, legende verliest eerste set in wat mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd is

Zien we vandaag de laatste kunstjes van Rafael Nadal? Na een lange periode van spanning krijgt de Spaanse tennislegende zijn kans in de kwartfinale van de Daviscup. Hij neemt het in het enkelspel op tegen Van de Zandschulp. De finaleweek van de Daviscup is hoe dan ook Nadals allerlaatste toernooi. Afwachten hoe lang zijn Spanje het uitzingt. Kijk nu naar de livestream.