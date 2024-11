LIVE: Berrettini zet Italië op 1-0 in finale Daviscup, maakt Sinner het af tegen Nederlander Griekspoor?

Nederland kan voor het eerst in de 125-jarige geschiedenis van de Daviscup de felbegeerde, reusachtige trofee in de lucht steken. Dan moet het in de finale wel voorbij titelverdediger Italië. Botic van de Zandschulp, die een einde maakte aan de carrière van Rafael Nadal, moest in match 1 alvast zijn meerdere erkennen in Matteo Berrettini. Maakt Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, het af?