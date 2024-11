Geen primeur voor Nederland, Italië verlengt zijn titel in de Daviscup tennis

zo 24 november 2024 19:32

Nederland is er niet in geslaagd voor het eerst in de 125-jarige geschiedenis van de Daviscup de felbegeerde, reusachtige trofee in de lucht steken. Matteo Berrettini en Jannik Sinner zorgden ervoor dat de klus voor Italië na de enkelspelen al was geklaard.

4 dagen geleden gaven de Italiaanse vrouwen al het goeie voorbeeld door de finale van de Billie Jean King Cup te winnen.



Als de Italiaanse mannen dit wilden evenaren, moesten ze in de finale voorbij Nederland.



De Nederlanders stonden voor het eerst in de lange geschiedenis van de Daviscup - sinds 1900 - in de finale.



Dat hadden ze onder meer te danken aan Botic van de Zandschulp, die in de kwartfinales tegen Spanje een einde maakte aan de carrière van Rafael Nadal.



Ook in de halve finales tegen Duitsland had Van de Zandschulp zijn enkelpartij gewonnen. Maar Matteo Berrettini bleek in de finale iets te sterk.



De nummer 35 van de wereld hamerde erop los tegen Van de Zandschulp. Hij vond, vooral dan in de tweede set, meermaals de hoekjes en kantjes van het terrein.



Hierna was het aan Jannik Sinner om het karwei af te maken. In de handen van de nummer 1 van de wereld leek dat een zekerheidje, maar Tallon Griekspoor zorgde er voornamelijk in de eerste set voor dat het dat niet was. Griekspoor kreeg als enige breakpunten, maar kon die niet omzetten in een break. In de tiebreak maakte Sinner er dan maar korte metten mee.



Griekspoor spartelde in het tweede bedrijf aanvankelijk nog wat tegen. Tot hij na een lang 5e spelletje zijn opslag moest inleveren. Daarna ging het snel. Sinner liet eerst nog 3 matchpunten liggen, maar het 4e was bingo.



Voor Italië is het na 1976 en 2023 de derde eindzege. Sinner eindigt zijn jaar met 3 hoogtepunten op een rij: de US Open, de ATP Finals en nu de Daviscup.

