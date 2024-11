Zoete revanche: Italië kroont zich voor 5e keer tot beste tennisland bij vrouwen in Billie Jean King Cup

Italië heeft met overmacht revanche genomen in de Billie Jean King Cup. De Italiaanse vrouwen waren vorig jaar nog runner-up, maar nu hadden ze weinig moeite met Slowakije, dat voor het eerst in 20 jaar nog eens in de finale stond. Bronzetti en Paolini maakten het af, goed voor de 5e eindzege in totaal, de eerste onder de nieuwe naam.