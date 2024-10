Zizou Bergs weert zich kranig, maar buigt het hoofd tegen nummer 10 Grigor Dimitrov in Shanghai

Zizou Bergs had vertrouwen getankt in de eerste ronde tegen de Chinees Zhang Zhizhen (ATP-41), zijn eerste ATP 1.000-succes.



Hij begon twee dagen geleden onbevangen aan de moeilijke opdracht tegen het 9e reekshoofd, die hem eerder dit jaar op Roland Garros al vloerde in 4 sets.



De Belg sloeg meer winners, maar ook wel bijna dubbel zoveel fouten. Hij beantwoordde een break met een rebreak, maar een nieuwe break op love in het achtste game kostte hem de eerste set.



In de tweede set bleef Bergs meer winners slaan dan Dimitrov, die nu de fouten opstapelde. De Bulgaar werkte 5 breakballen weg, maar een 6e was voldoende voor Bergs. Bij 4-2 gooide de regen evenwel roet in het eten.



Ook zondag was het veel te nat in China. Dus pikten de twee vandaag de draad weer op. Bergs serveerde op love de tweede set uit.



Dimitrov wist hoe laat het was en duwde door: 0-3. Al gaf Bergs zich niet zomaar gewonnen, hij liet de kans op een rebreak liggen. De nummer 10 stoomde door naar 6-2 en een duel in de 1/16e finales tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP-24).



David Goffin (ATP-66) komt later vandaag ook nog in actie. De Belgische nummer 1 mag zich opmaken voor een duel met de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP-18), het 15e reekshoofd.