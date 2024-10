Tot tranen toe bewogen: Zizou Bergs maakt einde aan ATP-carrière van geëmotioneerde Richard Gasquet

Meer een rollercoaster dan tenniswedstrijd. Zizou Bergs heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Parijs gewonnen van thuisspeler Richard Gasquet. Hij maakte zo een vroegtijdig einde aan de ATP-carrière van de Fransman, die enkele weken geleden zijn tennispensioen aankondigde. Een anderhalf uur vol emoties voor de publiekslieveling.

"Au revoir, Richard."

Onder luid applaus en een passende lichtshow begon Richard Gasquet vandaag aan - wat hij toen nog niet wist - zijn laatste wedstrijd op het ATP-circuit. De Franse thuisspeler had een wildcard gekregen van de organisatie en mocht het opnemen tegen "lucky loser" Zizou Bergs.



Officieel neemt de 38-jarige Gasquet na Roland Garros pas afscheid, maar aan alles was te zien dat de partij tegen onze landgenoot toch beladen was.



Maar ondanks de onvoorwaardelijke steun van de vele fans, kon Gasquet zijn wil maar moeilijk doordrukken - al was dat vooral de verdienste van Bergs zelf.



Opnieuw speelde onze landgenoot een oerdegelijke wedstrijd. Hij snoepte meteen de tweede opslag van Gasquet af en bleef zelf foutloos. Eenzelfde scenario in de tweede set, waarin onze landgenoot aan één verloren opslag van de Fransman genoeg had om de set binnen te halen:

Op amper een uur en 20 minuten was het al geklonken.



Toch trakteerden de vele fans hun thuisspeler - die zijn emoties maar moeilijk kon bedwingen - nog op een mooi applaus en enkele bemoedigende gezangen.