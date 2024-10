David Goffin pakt uit met straffe stoot tegen Musetti en staat in 3e ronde in Shanghai

Het zag er nochtans niet goed uit voor David Goffin, die in de tweede ronde in China meteen tegen een 5-0-achterstand aankeek.



Musetti, de halvefinalist van Wimbledon en bronzenmedaillewinaar van de Olympische Spelen, ging ook in de tweede set als eerste door de opslag van de Belgische nummer 1, 66e op de ATP-ranking, voor 3-2.



Het sein voor Goffin om zijn niveau op te krikken. Hij liet eerst nog breakballen liggen, maar dwong alsnog een tiebreak af. Die ging gelijk op tot 4-4, waarna Goffin setpunten kreeg. Zijn derde was het goede: 8/6.





Goffin ging door op zijn elan en pakte meteen de opslag van Musetti af. De Italiaan liet zich niet naar de slachtbank voeren, maar de Belg werkte de Italiaanse breakballen weg en benutte zelf zijn breakkansen.



Musetti kon nog 1 keer terugbreken, maar Goffin won de laatste 5 spelletjes. Hij serveerde de match uit op love: 6-2.



Goffin komt in de derde ronde uit tegen de Amerikaan Marcos Giron (ATP-47), die in zijn tweede ronde in 2 sets met 6-4, 6-3 te sterk was voor de Rus Karen Chatsjanov (ATP-25).



De ATP 1.000 in Shanghai is het eerste toernooi van Goffin sinds de US Open, op 17 september werd hij voor het eerst papa.