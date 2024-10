LIVESTREAM Kwartfinales European Open: kijk naar set 3 in Auger-Aliassime tegen Bautista

Op de European Open in Antwerpen zijn we toe aan de kwartfinales. Met Alex De Minaur (ATP-9), Stefanos Tsitsipas (ATP-11) en Felix Auger-Aliassime (ATP-21) komen 3 toppers in actie. Als kers op de taart mag publiekslieveling Zizou Bergs de avond afsluiten in de Lotto Arena. Kijk live naar het tennis op deze pagina en op VRT1.