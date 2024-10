LIVESTREAM Kwartfinales European Open: haalt favoriet Stefanos Tsitsipas het wel tegen Jiri Lehecka?

Op de European Open in Antwerpen is vrijdag de kwartfinaledag. Dat liep niet goed af voor 1e reekshoofd Alex De Minaur (ATP-9) en 3e reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP-21). Tweede reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP-11) tegen Jiri Lehecka is de volgende kamp. Als kers op de taart mag publiekslieveling Zizou Bergs de avond afsluiten in de Lotto Arena. Kijk live naar het tennis op deze pagina.