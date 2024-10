LIVESTREAM Kwartfinales European Open: 1e reekshoofd Alex De Minaur bekampt Fransman Hugo Gaston

De Minaur-Gaston

Roberto Bautista Agut is de eerste kwartfinalist. De Spanjaard, die 3e reekshoofd Félix Auger-Aliassime wipte, krijgt morgen in de halve finale de winnaar van De Minaur-Gaston tegenover zich. Alex De Minaur (ATP-9) is het Australische eerste reekshoofd, Hugo Gaston de Franse nummer 77 van de wereld. Die twee komen zo meteen in actie.



Kijk rechtstreeks naar de match op VRT1, via VRT MAX en op de livestream op deze pagina.