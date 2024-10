Kijk vanaf 14 uur naar de kwartfinales op de European Open 2024

Op de European Open in Antwerpen zijn we toe aan de kwartfinales. Met Alex De Minaur (ATP-9), Stefanos Tsitsipas (ATP-11) en Felix Auger-Aliassime (ATP-21) komen 3 toppers in actie. Als kers op de taart mag publiekslieveling Zizou Bergs de avond afsluiten in de Lotto Arena. Kijk live naar het tennis vandaag op deze pagina en op VRT1.