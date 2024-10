VIDEO - Coco Gauff overklast Karolina Muchova in WTA 1000-finale in Peking

Nauwelijks een half uur had Gauff nodig voor de eerste set. Ze stoomde meteen door naar 3-0 en 5-1 met 2 breaks. Ze gunde Muchova geen enkel punt bij haar eerste drie opslagbeurten.



Tegen het eind van de eerste set kwam Muchova wel beter in de partij. Ze dwong een breakbal af en ging in het begin van de tweede set zelfs door de opslag van Gauff.



Die opleving was evenwel van korte duur: Gauff, die wat worstelde met haar opslag met 5 dubbele fouten, ging van 0-2 achter naar 4-2 voor. De buit was binnen.



Met 24 winners deed ze op dat vlak even goed als de 24 unforced errors van Muchova.



Gauff won begin dit jaar in Auckland en staat 7 tegen 0 in hardcourtfinales. Ze lijkt zo weer sterk te eindigen in 2024. Ze verloor de halve finales van de Australian Open (tegen Sabalenka) en Roland Garros (tegen Swiatek), maar zakte na snelle exits op Wimbledon en de US Open van de tweede naar de zesde plaats op de WTA-lijst.



Het was het derde duel tussen Gauff en Muchova, die van haar 6 finales maar eentje op zak stak, in Seoel in 2019. In de onderlinge duels staat het 3-0 voor Gauff.



Vorig jaar speelde Muchova de finale van Roland Garros, in Peking klopte ze onderweg de Chinese olympische kampioene Zheng (WTA-7) en Sabalenka (WTA-2).