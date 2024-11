Elise Mertens en haar dubbelpartner struikelen in de groepsfase van de WTA Finals

Elise Mertens moet een nieuwe dubbeltitel op de WTA Finals uit haar hoofd zetten. Met Hsieh Su-Wei moest Mertens haar laatste groepswedstrijd winnen, maar onze landgenote droop af na een tiebreaker in de derde set.

Al 3 jaar op een rij had Elise Mertens minstens de halve finales van het dubbelspel op de WTA Finals bereikt.

In 2022 won ze met Veronika Koedermetova, maar een tweede titel zal alleszins niet voor 2024 zijn.

Na een nederlaag en een zege in de eerste groepswedstrijden, speelden Mertens en Su-Wei Hsieh met het mes op de keel in hun laatste poulematch.

Die druk werkte niet verlammend, want Mertens won de eerste set met 6-3. Hun ongeslagen Tsjechisch-Amerikaanse tegenstanders sleepten een beslissende tiebreaker uit het vuur en liepen daarin liefst 2-8 uit.

Mertens spartelde nog even tegen, maar bij 8-10 was het einde verhaal in Saudi-Arabië.