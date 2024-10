David Goffin probleemloos naar tweede ronde op Masters 1.000-toernooi in Shanghai

David Goffin heeft zich relatief eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in Shanghai. Onze landgenoot rekende donderdag in 2 sets af met de Australiër James Duckworth.

David Goffin en James Duckworth stonden al één keer eerder tegenover elkaar op het ATP-circuit. In hun eerste confrontatie, 3 jaar geleden in Miami, trok de Australiër overtuigend aan het langste eind.

Maar dit keer was het dus voor Goffin, die in minder dan 1,5 uur klaar was met Duckworth.

In set 1 had de Belg genoeg aan één break om het laken naar zich toe te trekken. En ook in de 2e set kwam Goffin eigenlijk nauwelijks in de problemen. Met twee breaks op rij stoomde hij al snel naar een 4-1-voorsprong.

Even leek onze landgenoot nog te wankelen, toen Duckworth op zijn beurt door de opslag van Goffin ging. Maar de Australiër moest daarna opnieuw zijn eigen service inleveren, waarna Goffin het mocht afmaken. Daarvoor had hij wel nog 3 matchpunten nodig.

In de 2e ronde neemt Goffin het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, de nummer 18 van de wereld. Musetti is in Shanghai het 15e reekshoofd en was vrij in de 1e ronde.