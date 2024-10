Goffin pakt uit met stevige stunt tegen nummer 3 Zverev in Shanghai: "Dit is voor mijn dochter"

wo 9 oktober 2024 16:13

Het kersverse vaderschap geeft David Goffin vleugels. De Luikenaar heeft na Lorenzo Musetti nummer 3 van de wereld Alexander Zverev uitgeschakeld op het Masters 1.000-toernooi in Shanghai. In de 1/8e finales haalde hij het in twee sets tegen de Duitser.

Enkele maanden geleden overwoog hij nog om zijn tennisracket op te bergen, maar David Goffin bewijst dat het een wijze beslissing was om toch nog even door te gaan. Op de US Open schopte hij het al tot de 3e ronde en sinds de geboorte van zijn dochtertje Emma in september leeft onze landgenoot nog meer op een roze wolk. Dat mocht ook nummer 3 van de wereld Alexander Zverev aan den lijve ondervinden. De Duitser had Goffin nog uitgeschakeld op Roland Garros dit seizoen, maar kreeg nu een koekje van eigen deeg. Goffin haalde alweer een knap niveau: in de eerste set volstond het 3e setpunt, in de tweede set moest hij wat harder werken. Zverev had een setpunt bij 5-4, maar Goffin vloerde de Duitser alsnog met 7-5. Goffin neemt het bij de laatste acht op tegen het Amerikaanse zevende reekshoofd Taylor Fritz (ATP 7), die in zijn met 6-1 en 6-2 te sterk was voor de Deen Holger Rune. Het wordt het derde onderlinge duel tussen Goffin en Fritz, die op de US Open nog de finale verloor van Jannik Sinner.

