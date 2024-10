Geen nummer 1 tegen nummer 2 in Shanghai: Sinner stoot wel door, Alcaraz struikelt

Jannik Sinner staat in de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Shanghai niet tegenover Carlos Alcaraz. De Spanjaard zag in China een einde komen aan zijn reeks van 12 overwinningen op een rij.

In Peking troefde Carlos Alcaraz de nummer 1 van de wereld nog af in de finale, maar er komt in Shanghai geen nieuwe confrontatie met Jannik Sinner.

De Italiaan rekende in twee sets af met de Rus Daniil Medvedev (ATP 5): 6-1 en 6-4. Het was voor Sinner zijn 7e zege in de laatste 8 ontmoetingen met Medvedev. Hij verloor dit jaar alleen in de kwartfinales op Wimbledon.

Voor een plaats in de finale staat Sinner later tegenover de Tsjech Tomas Machac (ATP 33). Die haalde het in de kwartfinales verrassend van Alcaraz, die een einde zag komen aan een zegereeks van twaalf wedstrijden.

Ook David Goffin maakt nog kans op een stek in de halve finales in Shanghai. Bij de laatste acht neemt hij het morgen op tegen de Amerikaan Taylor Fritz.