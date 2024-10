Greet Minnen maakt in Osaka brandhout van voormalig US Open-laureate Bianca Andreescu

Greet Minnen heeft zich in Japan op overtuigende wijze geplaatst voor de 1/8e finales van het WTA-toernooi in Osaka. In de 1e ronde gunde onze landgenote de Canadese Bianca Andreescu amper 3 spelletjes.

Bianca Andreescu won in 2019 nog de US Open, maar is de jongste jaren op de sukkel met blessures. De nog altijd maar 24-jarige Canadese, ooit de nummer 4 van de wereld, is daardoor weggezakt naar de 163e plaats op de WTA-ranking.

In Osaka speelde Andreescu haar eerste match sinds de US Open, maar daarin bleek ze niet opgewassen tegen Greet Minnen. Onze landgenote liet prima tennis zien en redde al de 5 breakpunten die Andreescu kon versieren tijdens de wedstrijd.

Vooral in set 2 zakte Andreescu door het ijs: Minnen gunde de Canadese geen enkel spelletje meer. Een knappe 6-3 en 6-0-overwinning dus voor de Belgische, die voor de tweede keer in haar carrière tegenover Andreescu stond. In 2021 had de Canadese aan het langste eind getrokken op de US Open.