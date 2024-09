3e keer, niet goede keer voor Greet Minnen tegen Turkse in Monastir

Na Elise Mertens is ook Greet Minnen uitgeschakeld in de 2e ronde van het WTA-toernooi in het Tunesische Monastir. Tegen de Turkse Zeynep Sönmez, die ze nochtans al 2 keer had geklopt, verloor Minnen na 3 sets.

Tegen de kwalificatiespeelster Zeynep Somnez lagen kansen voor Greet Minnen, maar het zesde reekshoofd had snel door dat het moeilijker zou worden dan de ranking deed vermoeden.

Minnen moest haar vroege break snel uit handen geven tegen de Turkse en verloor de eerste set met 6-4. Het leek een accident de parcours, want onze landgenote won de tweede set met duidelijke 6-1-cijfers.

Ook in set 3 leek Minnen gelanceerd met een vroege break, maar Sönmez wist zich toch nog als eerste Turkse sinds 2017 naar een kwartfinale van een WTA-toernooi te knokken. Het was pas de eerste nederlaag van Minnen in drie ontmoetingen met Sönmez.

Zo krijgen we in de kwartfinale geen confrontatie tussen Greet Minnen en Elise Mertens, die ook verloor in de 2e ronde. De twee Belgen-doders Sönmez en Eva Lys nemen het tegen elkaar op.