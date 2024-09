Taylor Fritz doet Flushing Meadows dromen van een Amerikaanse overwinning

Met Taylor Fritz kennen we een eerste halvefinalist op de US Open. De Amerikaan rekende in New York af met Alexander Zverev en bereikt voor het eerst een halve finale op een grandslamtoernooi.

In de VS wachten ze al 21 jaar op een opvolger voor Andy Roddick. Hij is de laatste Amerikaan op de erelijst van de US Open.



Taylor Fritz blijft een kanshebber om in de voetsporen te treden van Roddick na zijn zege tegen 4e reekshoofd Alexander Zverev.

Fritz, de Amerikaanse nummer 1, had Zverev op Wimbledon al geklopt in een slopende vijfsetter.

Met de steun van het thuispubliek klaarde hij in New York de klus in 4 sets, weliswaar na bijna 3,5 uur.

In zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi ontmoet hij Grigor Dimitrov of landgenoot Frances Tiafoe.