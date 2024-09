Na 3 jaar nog eens prijs: Marin Cilic wordt laagst gerangschikte toernooiwinnaar in ATP-geschiedenis

Een knieblessure hield Marin Cilic sinds februari aan de kant. Grote verwachtingen had de Kroaat dan ook niet bij zijn eerste toernooi in Hangzhou. Toch liet de 35-jarige Kroaat maar twee sets liggen op weg naar de finale.

Daarin nam hij het op tegen Zhang Zhizhen, die voor het eerst een ATP-finale speelde. De ervaring van Cilic bleek de belangrijkste troef in de twee tiebreaks in de finale. Met agressiever spel en meer winners (34 tegenover 26) haalde de US Open-winnaar van 2014 het.

Cilic, door zijn blessure weggezakt naar plek 777 op de wereldranking, is de laagst gerangschikte toernooiwinnaar in de ATP-geschiedenis. Het is zijn eerste eindzege sinds Sint-Petersburg in 2021.