LIVE: Aryna Sabalenka steekt eerste set op zak in US Open-finale tegen Jessica Pegula

De finale van de US Open bij de vrouwen is een duel tussen thuisspeelster Jessica Pegula en de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Pegula staat voor het eerst in een Grand Slam-finale, Sabalenka won al 2 keer de Australian Open. Wie viert er in New York? Volg het scoreverloop hier op de voet vanaf 22 uur.