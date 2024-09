De enige overgebleven grandslamkampioenen tegenover elkaar: Sinner in kwartfinale US Open tegen Medvedev

Jannik Sinner heeft in de 4 grandslamtoernooien van 2024 minstens de kwartfinale gehaald. De nummer 1 van de wereld schakelde op de US Open de Amerikaan Tommy Paul uit op weg naar een clash met Daniil Medvedev.

Het publiek slaakte kreten van verbazing bij de heerlijke punten die Jannik Sinner en Tommy Paul in de 4e ronde serveerden.

De Amerikaan haalde alles uit de kast tegen de nummer 1 van de wereld, maar trok aan het kortste eind. Kijk maar naar het 2e spelletje in de 3e set: Paul duwde de Italiaan ver achter de baseline, stond klaar aan het net voor het genadeschot en werd dan te grazen genomen met een geweldige passeerslag.

Sinner had op alles een antwoord en plaatste zich ook op de US Open voor de kwartfinales. Hij is sinds 2000 nog maar de 8e speler die in één jaar telkens de laatste 8 haalt op alle grandslamtoernooien.

De winnaar van de Australian Open neemt het nu op tegen de enige andere overgebleven grandslamkampioen in New York: Daniil Medvedev, in 2021 de winnaar van de US Open.

Medvedev schakelde Sinner nog uit in een vijfsetter in de kwartfinales van Wimbledon en maakte zo een einde aan een reeks van 5 nederlagen op een rij tegen de Italiaan. Trekt hij die reeks door of pikt Sinner weer de draad op?