LIVE: Jannik Sinner is op weg naar de US Open-titel, Taylor Swift kijkt toe

6-3, 6-4, 7-5: Sinner wint eerste keer US Open

Heel even leek Taylor Fritz wat spanning in de finale te blazen, maar het lukt Jannik Sinner toch om de finale in 3 sets te beslissen.



Voor het eerst in zijn carrière wint de 24-jarige Italiaan de US Open. Hij begon het seizoen met winst op de Australian Open.



Sinner heeft nu 2 grandslamtoernooien op zijn naam staan.