Jannik Sinner moet zwoegen tegen revelatie Jack Draper, maar staat na 3 sets wel in US Open-finale

Jannik Sinner heeft zich als eerste geplaatst voor de finale op de US Open. De nummer 1 van de wereld kreeg het wel niet cadeau van Jack Draper. De Britse revelatie bood stevig weerwerk, maar moest na 3 sets toch het hoofd buigen voor de Italiaan. In de finale zal Sinner het opnemen tegen de Amerikaanse thuisspeler Taylor Fritz (ATP-12).

Hij moest er 3 uur voor zwoegen, maar Jannik Sinner kan na de Australian Open ook de US Open op zijn naam schrijven in hetzelfde seizoen. De Italiaan gunde Jack Draper, die geen set had verloren op weg naar de halve finales, nu geen setwinst.

Eenvoudig was het niet, maar zoals zo vaak dit seizoen haalde Sinner zijn beste niveau op de moeilijke momenten. In het 11e spelletje van de eerste set haalde hij een cruciale break binnen en ook in de tiebreak van de 2e set trok hij aan het langste eind.

Zelfs een struikelpartij, waarbij de nummer 1 van de wereld zijn pols bezeerde, kon hem niet afstoppen. Sinner peigerde Draper fysiek zo zwaar af, dat de Brit in de 2e set moest overgeven en ook een medische time-out nodig had.

Uiteindelijk boekte Sinner in 3 sets zijn 10e overwinning op een rij. Voor de US Open had hij ook al de titel in Cincinnati gepakt. Hij is nu de eerste speler sinds Guillermo Vilas in 1977 die zijn 1e en 2e grandslamtitel in hetzelfde seizoen kan boeken.

Daarvoor moet Sinner wel voorbij de Amerikaan Taylor Fritz. Een uitdaging waar de Italiaan niet voor terugdeinst, want hij verloor dit seizoen geen van zijn 5 finales.