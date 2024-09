Greet Minnen neemt de eerste horde tegen Erika Andrejeva op toptoernooi in China: "Agressief gespeeld"

wo 25 september 2024 09:26

Greet Minnen (WTA-94) is goed aan het WTA 1.000-toernooi in Peking, gedoteerd met 9 miljoen dollar, begonnen. De 27-jarige Belgische zette de 30 plaatsen hoger gerangschikte Russin Erika Andrejeva (WTA-67) in 2 sets opzij: 7-5, 6-2.

Greet Minnen stond voor het eerst tegenover de 7 jaar jongere Andrejeva en kon niet beter beginnen dan met een break. De partij ging voorts gelijk op, waarbij Minnen op de beslissende momenten - lees breakpunt tegen - iets koeler bleef.



De jonge Russin maakte wel 3-3 gelijk, maar ging nog eens door de knieën op het eind van de set. Minnen maakte het op de eigen opslag af op "love". Na 1 uur stond er 7-5 op het bord.



Andrejeva kreeg een tik en Minnen ging door op haar elan. Na een dubbele break en 3-0 kwam haar triomf niet meer in gevaar. Na 1 uur en 3 kwartier verdiende ze haar ticket voor een volgende partij tegen de Russische Anastasia Potapova (WTA-38), die in de eerste ronde vrij was door haar statuut als 28e reekshoofd.



Elise Mertens (WTA-29) ging als 24e reekshoofd in de trommel. Zij staat in de tweede ronde (1/32e finales) tegenover de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA-55) of de Australische kwalificatiespeelster Arina Rodionova (WTA-114).



De Poolse Iga Swiatek (WTA-1) zegde als titelverdedigster af. In haar afwezigheid is de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2) het eerste reekshoofd.

"Maximum uit seizoenseinde halen"