Na tiebreak gepauzeerd door regen: Mertens laat zich in Monastir verrassen door Duitse doorzetter

Wisselvalliger kan een wedstrijd niet zijn. Elise Mertens opende haar 1/8e finales in Monastir bijzonder sterk, maar onze landgenote zou zich uiteindelijk toch ietwat verrassend laten uitschakelen door de Duitse Eva Lys (WTA 126). Een tiebreak die zelfs even stopgezet werd door de regel velde het verdict.

Wat een rollercoaster voor Elise Mertens in Monastir.

In de 1/8e finales keek onze landgenote de Duitse Eva Lys, het nummer 126 van de wereld, in de ogen.

Op het eerste gezicht een haalbare kaart, zeker omdat Mertens in de eerste set een paar maten te groot bleek voor Lys. In een haast perfecte openingsfase gaf Mertens slechts één game weg.

Ze eindigde de eerste set zo met duidelijke 6-1-cijfers.

Daarna kon onze landgenote echter moeilijk haar dominante spel voortzetten. Integendeel, nadat Mertens eerst nog twee spelletjes won, reageerde de Duitse met 10 gewonnen games op een rij.

De derde set was dan weer een mix van het beste van beide werelden. Een ware nagelbijter die eindigde in een tiebreak, maar niet zonder dat die eerst nog even stilgelegd zou worden door de hevige regenval.

Na enkele minuten onder de paraplu gezeten te hebben, werd de kraker hervat. Helaas zonder happy end voor Mertens. In het slot van de tiebreak brak onze landgenote alsnog: 4-7.