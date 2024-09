Elise Mertens begint uitstekend aan jacht op 3e titel op een rij in Monastir

Dat Elise Mertens het eerste reekshoofd is in Monastir, heeft ze in haar eerste ronde nog eens in de verf gezet. Na 1 uur en 5 minuten was ze al klaar met de 22-jarige Russin Anastasia Zakharova (WTA 146).

Na een moeizame start, waarin Mertens twee keer haar opslag weggaf, won de titelverdedigster 9 spelletjes op een rij voor de 6-2 en 6-0-cijfers.

Mertens won de voorbije twee edities van het hardcourttoernooi in Tunesië. Om kans te maken op een 3e titel op een rij moet ze in de achtste finales voorbij de Duitse Eva Lys (WTA 126).