Elise Mertens sneuvelt in 3e ronde in Peking na breakfestival tegen Bucsa

24e reekshoofd Elise Mertens heeft geen ticket voor de 1/8e finales kunnen pakken op het WTA-toptoernooi van Peking (hardcourt/9 miljoen dollar). Onze landgenote ging in 3 sets onderuit tegen de Spaanse Cristina Bucsa: 4-6, 6-2, 6-2.

Elise Mertens (WTA-29) trof Bucsa, die 50 plaatsen lager staat, voor het eerst. Onze landgenote ging meteen door de opslag van de Spaanse, de voorbode voor een breakfestival.



In de eerste 5 spelletjes kon niemand zijn opslag vashouden. Mertens vond het snelst haar houvast en stoomde onder meer met 2 opslaggames "op love" alsnog naar vlotte setwinst: 4-6.



Bucsa liet zich niet kennen en ging solider tennissen. Twee keer gunde Mertens haar een breakkans en twee keer sloeg de Spaanse toe: 6-2. Ze liep ook 2-0 uit in de derde set, maar Mertens gaf zich nog niet gewonnen en maakte er 2-2 van.



Uiteindelijk bleek Bucsa te sterk: ze brak een tweede keer "op love" door de opslag van Mertens. De Belgische kreeg breakkansen om in de match te blijven, maar liet ze liggen. Een volgende break werd haar fataal: 6-2.



Bucsa krijgt nu de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-49) tegneover zich. Die schakelde de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA-80) uit met 6-1, 6-3.