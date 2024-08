Foutenlast breekt Zizou Bergs zuur op in 1/8e finale van Winston-Salem

De 1/8e finales zijn het eindstation geworden voor Zizou Bergs in Winston-Salem. Na 2 fraaie zeges in 3 sets de voorbije dagen leek het vat af tegen de Amerikaan Alex Michelsen: 6-1, 6-2 in 1 uur en 17 minuten.

Zizou Bergs volgde het voorbeeld van David Goffin in Winston-Salem met de kwalificatie voor de 1/8e finales.



Onze nummer 85 van de wereld versloeg in de eerste ronde Reilly Opelka (ATP-140) in 3 sets (en 2 uur en 22 minuten) en stond bijna 3 uur en 3 sets op de baan tegen zesde reekshoofd Tomas Etcheverry (ATP-34).



Tegen de Amerikaan Alex Michielsen afgelopen nacht kreeg Bergs in het eerste spelletje meteen een breakpunt, maar hij kon het niet verzilveren. Hij zou in die eerste set 3 breakballen niet kunnen benutten.



Michelsen maakte er met 2 breaks 0-2 en 1-5 van. Na 37 minuten zat de eerste set erop.





Bergs sloeg dan wel de meeste winners (13 tegen 9), maar maakte liefst 21 fouten (waaronder 5 dubbele fouten), tegenover 6 voor de Amerikaan.



De tweede set bracht geen beterschap voor Bergs. Hij kon geen breakkansen meer verdienen en moest met opnieuw 2 breaks na 40 minuten het hoofd buigen.