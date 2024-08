Nummer 3 Sabalenka neemt vlot de maat van nummer 1 Swiatek op weg naar finale Cincinnati

Aryna Sabalenka heeft zich zondag geplaatst voor de finale van het toptoernooi in Cincinnati. De Wit-Russische nummer drie van de wereld versloeg 's werelds nummer één Iga Swiatek met tweemaal 6-3. In de finale wacht nu Jessica Pegula.

Iga Swiatek en Aryna Sabalenka stonden zondag voor de derde keer dit jaar tegenover elkaar. Het Poolse nummer één van de wereld had de voorbije twee confrontaties, op het gravel van Madrid en Rome, gewonnen.

Maar op het hardcourt van Cincinnati vond Sabalenka haar favoriete ondergrond. De Wit-Russische pakte in set één uit met een staaltje powerplay van het hoogste niveau en zette 6-3 op het bord.

In set twee ging Sabalenka onverstoord verder op haar elan. Ze ging al snel door de opslag van Swiatek en deed dat wat later nog eens over. Die dubbele break achterstand kwam de Poolse niet meer te boven. Het werd een tweede keer 6-3, al had Sabalenka daar wel tien matchballen voor nodig.

Sabalenka plaatst zich zo voor het eerst voor de finale in Cincinnati. Daarin neemt ze het maandag op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, het nummer zes van de wereld. Zij versloeg Paula Badosa in de andere halve finale.