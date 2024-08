Jessica Pegula verdedigt haar WTA 1.000-titel in Canada met succes ten koste van herboren Amanda Anisimova

Toronto en Montréal wisselen elkaar af als schouwtoneel, vorig jaar klopte Jessica Pegula Ljoedmila Samsonova in Montreal, dit jaar vloerde ze voor de 3e keer in haar carrière Amanda Anisimova.



De 30-jarige Pegula is de eerste speelster sinds Martina Hingis in 2000 die het Canadese toptoernooi 2 jaar na elkaar kan winnen. Het was haar 6e toernooitriomf.



Anisimova is als nummer 132 van de wereld de verrassing van de week. Ze werkt aan haar weg terug, nadat ze even het tennis opzijgezet had om mentale redenen, en klopte deze week 3 top 20-speelsters. Onder wie nummer 3 Aryna Sabalenka.



"Ik dacht na die 2e set dat het voor mij zou zijn, maar Jessica krikte haar niveau enorm op", verwoordde Anisimova, die naar plek 49 op de WTA-ranking zal springen. De 22-jarige speelde in 2019 de halve finale op Roland Garros.



Pegula zit nu aan 17 zeges en 2 nederlagen op haar Canadese rapport. "Ik speel hier altijd goed", verklapte de 30-jarige. Vooral in Toronto, dat is dicht bij mijn woonplaats Buffalo. Er zaten heel wat vrienden en familie in de tribunes, zoals mijn grootouders en mijn man. Dat kom ik niet vaak tegen op toernooien."



Sinds de oprichting van de WTA 1.000-toernooien in 2009, een klasse onder de grandslamevents, was het nog maar de 2e keer dat we een "all American"-finale hadden. In 2016 versloeg Serena Williams Madison Keys in Rome.