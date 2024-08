Greet Minnen kent geen moeite met ex-US Open-winnares Sloane Stephens in Toronto: "Heel belangrijke zege"

wo 7 augustus 2024 08:55

National Bank Open Greet Minnen ( 74 ) Sloane Stephens ( 47 ) einde 6 set 1 2 6 set 2 2

Greet Minnen heeft een knappe zege geboekt in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi van Toronto (Can/6.795.555 dollar/hardcourt): ze zette de Amerikaanse Sloane Stephens vlot opzij met 6-2, 6-2. Stephens is de voormalige nummer 3 van de wereld en won in 2017 de US Open.

Greet Minnen is de nummer 74 van de wereld en moest zich in Toronto langs de kwalificaties naar de hoofdtabel knokken. Sloane Stephens staat momenteel op een 47e plaats op de wereldranking.



Onze 26-jarige landgenote kende evenwel geen enkele moeite met de 5 jaar oudere Amerikaanse. In 1 uur en 15 minuten was ze klaar.



De opslag van Minnen draaide nochtans niet optimaal met 5 dubbele fouten.



Maar dat was zelfs niet nodig om met veel overtuiging Stephens te kloppen. Minnen dwong liefst 11 breakpunten af.



Opvallend is dat de 2 sets volgens hetzelfde scoreverloop verliepen: het werd telkens 3-0 voor Minnen, waarna Stephens er 3-2 van maakte. Een rebreak later had Minnen haar break voorsprong (4-2) weer beet om het op de opslag van Stephens af te maken.



Voor Minnen was Toronto haar eerste toernooi sinds ze in de tweede ronde van Wimbledon eruit ging tegen de latere finaliste Jasmine Paolini.

Minnen: "Agressiviteit gaf doorslag"