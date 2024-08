Zizou Bergs baalt na gemiste kansen in 3e set en moet afdruipen op US Open

US Open

Zizou Bergs heeft zich niet zoals op Roland Garros kunnen plaatsen voor de 3e ronde van de US Open. De 25-jarige Belg had nochtans kansen tegen het Italiaanse talent Flavio Cobolli, maar gaf het nog uit handen.

Het gaat snel voor Flavio Cobolli. Stond hij vorig jaar nog 137e op de wereldranking, dan mocht hij nu als 31e reekshoofd aantreden op de US Open (met een eerste ATP-finale vers in het achterhoofd).

Zizou Bergs, die nog had getraind met Cobolli, was dan ook op zijn hoede. Maar al te voorzichtig nu ook weer niet. Met knap tennis en één break haalde hij de eerste set binnen, maar dat scenario kon hij niet herhalen in set 2.

Toch had Bergs nog kansen om weer op voorsprong te komen, maar 4 setpunten kon hij niet benutten. Van 5-3 ging het naar 5-7, waarna de Belg zijn racket aan gort sloeg.

Een stevige opdoffer die Bergs niet meer te boven kwam. Cobolli maakte van het momentum gebruik om de wedstrijd binnen te halen. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Marozsan of Medvedev.